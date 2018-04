SRT Viper laat zich zien

Door: BV

De Dodge Viper plant een comeback. Hij is wel van kamp veranderd en heet nu niet langer Dodge, maar SRT. Van Street & Racing Technology - de divisie van Chrysler die alle snelle modellen tot leven wekt. Het model wordt naar alle waarschijnlijkheid voorgesteld in April op het Autosalon van New York en dit is de eerste teaser. Daaruit valt toch al af te leiden dat de Viper z'n roots niet helemaal zal verloochenen.

Over het model is nog weinig geweten. Uiteraard behoudt SRT de layout met achterwielaandrijving en een voorin gemonteerde achtcilinder, maar wat dat exact wordt is nog onduidelijk. De speculaties gaan van een 6,4l V8 (uit de Challenger SRT) tot een gigantische 8,7l V10.