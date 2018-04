Geweldenaar: Dodge Challenger SRT-10

Door: BV

De SEMA-autoshow in Las Vegas is de jaarlijkse hoogmis voor alles wat tuning en personalisering te maken heeft. Het evenement is zo populair dat ook autoconstructeurs zich al te graag aan een oefening wagen. Nu heeft Dodge de Challenger niet alleen van een interactief display voorzien - de SRT-afdeling (Street Racing Technology) van de autoconstructeur lepelde de V10 van de Viper onder de kap. Die stuurt zo maar eventjes 600pk naar de achterwielen. Dodge geeft geen prestaties vrij, want officieel is dit niet meer dan een eenmalige stunt. Het bedrijf wil wel kwijt dat er heel wat rubber in rook opgaat als je de paardenstal de sporen geeft. En ook dat is belangrijk. Dodge heeft in het verleden al meermaals een SRT-versie geproduceerd, onder meer van de Jeep Cherokee, Dodge Magnum en Chrysler 300C. Een pittige versie van de Challenger ligt dus voor de hand, als er voldoende interesse is.

De Challenger SRT-10 heeft een aangepaste aerodynamica. Dat uit zich in een opzichtige lip vooraan en een nieuwe vleugel op de kofferklep. Bovenop de motorkap zit een luchthapper, waarvan Dodge beweert dat die geïnspireerd is op het gezwel dat de potigste Challenger in 1970 op z'n neus ontwikkelde. Al die opsmuk is in carbon, zodat het nauwelijks kilo's bijbrengt. In het interieur vinden we naast sportzetels ook sierlijsten in dat exclusieve materiaal.