Toch weer nieuwe Dodge Viper op komst

Door: BV

De Dodge Viper was één van de eerste slachtoffers van de financiële perikelen bij Chrysler. Inmiddels zwaait Fiat er de plak en ontvouwt nieuwe baas Marchionne z'n ambitieuze toekomstplan. Winst zit er voor de Amerikanen nog niet meteen in, dat voorziet het nieuwe opperhoofd pas in de tweede helft van 2011. En in 2012 mag er dan meteen een nieuwe Viper aan de catalogus toegevoegd worden.

Volgens insiders is er op een Amerikaanse dealermeeting zelfs al een concept car van de nieuwe Viper getoond. Voorlopig nog geen harde feiten, maar wel een hoop geruchten. Marchionne zou voor de Viper een versnellingsbak met liefst 9 overbrengingsverhoudingen belooft hebben. En dat wordt dan uiteraard een automaat met dubbele koppeling. De dikke V10, die momenteel meer dan 8l (!) slagvolume heeft, blijft. Fiat zou het blok wel de 21ste in katapulteren door er wat van z'n eigen slimme techniek op los te laten. Denk aan MultiAir variabele kleppentiming bijvoorbeeld. Daarmee zou de nieuwe Viper zuiniger met brandstof kunnen omspringen dat het vorige exemplaar (toegegeven, dat is niet meteen een prestatie) én zo maar eventjes 700pk sterk kunnen zijn. De Amerikanen zijn alvast dolenthousiast.