Elektrische pickup met 400pk nodig?

Door: BV

Via Motors zegt je waarschijnlijk weinig. Het is de naam van een kleine Amerikaanse onderneming die het recept van de Chevrolet Volt toepast op pickups en grote SUVs uit het General Motors-gamma. Dat laatste is geen toeval, want Bob Lutz - de vice-president van GM - heeft er een vinger in de pap.

De grote benzineslurpende werkpaarden uit de stal van GM worden door Via voorzien van een relatief compacte elektromotor die door lithium-ion batterijen wordt gevoed. Goed voor 60km autonomie. Aan kracht moet niet ingeboet worden want hoewel de elektromotor slechts 30 op 30cm meet, levert hij toch 402pk. Na 60km neemt een compacte benzinemotor de stroomvoorziening voor z'n rekening. Met een volle brandstoftank houdt die dat nog eens ruim 400km vol.

In de VS, wat voorlopig de enige plaats is waar Via z'n producten aan de man brengt, kan je op 160.000km voor meer dan $ 20.000 brandstof uitsparen, rekening houdend met de kostprijs van de vervangende elektriciteit.