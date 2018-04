Met VW de sneeuw in

Door: BV

Sneeuw vandaag? Dat is niet alleen het ideale moment om nog maar eens over winterbanden na te denken, maar blijkbaar ook het moment om de VW accessoirelijn te plunderen. De Duitsers hebben immers twee sleeën aan hun lifestylecatalogus toegevoegd.

De eerste is een eerder traditionele houten slee, maar is wel opvouwbaar. De tweede heet GTI Crazy Bob en heeft een design dat zowaar beïnvloed is door dat van de Golf GTI. Compleet met GTI-badge en al. Het exemplaar is gemaakt uit koudebestendig plastic , heeft een ergonomisch design en biedt plaats voor één persoon. De Crazy Bob kost € 64,90 (op de Duitse accessoirewebsite van het merk), het houten exemplaar maakt je € 49,90 armer.