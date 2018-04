Alonso en Massa besturen Jeep

Door: BV

Bij Fiat is men niet vies van een stevig potje inteelt. Na opgesmukte Fiat 500tjes voor Ferrari-dealers acht de groep het nu opportuun om Fernando Alonso en Felipe Massa niet alleen aan het stuur van een Ferrari Formule 1-wagen te laten draaien. Ze toeren nu rond in een Jeep Grand Cherokee SRT8.

Dat aan zo'n Jeep geen moer of vijs Italiaans is hindert niet, want op de achterbumper is een Italiaans vlagje gekleefd. Daarnaast hebben beide stuurkunstenaars ook nog recht op een specifieke binnen- en buitenaankleding, met inbegrip van Ferrari-rood leder, 20-duimers en een verlaagde ophanging.

Voor de aandrijving zorgt nog steeds de 6,4l grote HEMI V8 met 462pk en 624Nm. Goed voor een top van 257km/u en een acceleratietijd tot 100 in 5 tellen.