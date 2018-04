Seat Mii met extra deuren

Door: BV

Na de vijfdeursversie van de VW Up en de Skoda Citigo, is het nu de beurt aan de Seat-kloon van het product om zich aan een stel extra portieren te helpen. Dit zijn de beelden van de vijfdeurs stads-Seat. Wijzigingen aan de beschikbare ruimte of het koffervolume zijn er door de ingreep niet. De koffer lust nog steeds 251l bagage.

Het motorpalet omvat in eerste instantie twee varianten van een 1.0l driecilinder benzinemotor. De eerste is 60pk sterk, de tweede wekt 75pk op. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 4,2l/100km.