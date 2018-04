Onvermijdelijk: Skoda Citigo vijfdeurs

Door: BV

Hier de eerste foto van de vijfdeursversie van de Skoda Citigo. Het onvermijdelijke gevolg van de voorstelling van een vijfdeurs Volkswagen Up, want op wat esthetische opsmuk na, gaat het per slot van rekening om identieke versies. Het model staat ook nog eens bij Seat in de catalogus, waar hij Mii heet en reken er maar op dat we ook daarvan binnenkort de variant met twee extra portieren te zien krijgen.

De extra portieren hebben geen enkele invloed op de beschikbare interieur- of laadruimte. In de koffer past nog steeds 251l en de beenruimte op de achterbank bedraagt 79cm. Wijzigingen aan de motoren (twee 1.0l driecilinders met 60, dan wel 75pk en een minimum verbruiksgemiddelde van 4,2l/100km) evenmin.