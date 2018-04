Teaser 2 voor Kia Trackster

Door: BV

Autobouwers kunnen het tegenwoordig niet laten. Voor ze het echte nieuws wereldkundig maken, is er eerst een sterk uitgewerkte campagne met plaagbeelden. Van de Trackster, een op de Kia Soul geïnspireerde kleine SUV-Coupé die op het Autosalon van Chicago zal worden voorgesteld, hebben we op die manier al een schets te zien gekregen. Ditmaal is er een plaagbeeld van de achterzijde. Daarop is alvast te zien dat het model over een achterbumper beschikt waarin zowel twee uitlaten als de nodige ventilatieopeningen zitten. En dat de LED-achterlichten ingewerkt lijken in een glazen kofferklep.