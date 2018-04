6 Nissan Leafs voor Antwerpen

Door: BV

We beschouwen Antwerpen als een met de auto nogal moeilijk te navigeren stad, waar je vaker stilstaat dan effectief rijdt. Dat was wellicht ook de bedoeling bij het uittekenen van het stedelijke mobiliteitsplan. Maar nu is alles weer in orde. Antwerpen neemt nu immers 6 Nissan Leafs in dienst. 100% elektrisch en telkens opgeladen met groene stroom, "zorgen ze voor een verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit en wordt de impact van de wagen op de lokale leefomgeving geminimaliseerd".

De eerste maand worden de elektrische wagens enkel door stedelijke medewerkers gebruikt. De stad heeft voorzien in de nodige laadinfrastructuur in de parkeergarage van haar administratieve centrum, Den Bell. Vanaf dit voorjaar zullen ook leden van Cambio (autodelen) van de elektrische wagens en de laadinfrastructuur gebruik kunnen maken buiten de werkuren. Maar er komen ook negen publieke oplaadpalen. De eerste daarvan staat nu al aan het Steenplein.