Het wordt lente: Mini Roadster

Door: TB

De lente is in het land. Goed, de temperaturen zitten weliswaar nog aan de verkeerde kant van de Celciusschaal, maar de staalblauwe hemel en het goedgemutste zonnetje doen alvast dromen van beter weer. "Een ideale dag om onze Roadster nog eens in de kijker te zetten", moeten ze gedacht hebben op de marketingafdeling van Mini. Dus bij deze ... aanschouw een nieuwe lading beelden van nummer zes - en tevens de eerste open tweezitter - in de moderne modellijn van de Britse autobouwer.



De Roadster komt met een zwarte stoffen kap, die enkel manueel te sluiten en te openen valt en verdwijnt in de 240 liter grote koffer. Op alle versies worden roestvrijstalen rolbaren gemonteerd om in het geval van een koprol de inzittenden beter te beschermen. Eveneens standaard zijn een dynamisch stabiliteitscontrole systeem en een actieve vleugel op de poep die zich vanaf 80km/u automatisch opricht. Allemaal om het typische go-kart gedrag van de voorwieltrekker te behouden natuurlijk. Verder zitten ook klimaatregeling, electrisch bediende spiegels, parkeersensoren en een CD/MP3/Aux radio altijd op elke versie ingebouwd. Je kan kiezen uit twee niet-metaal en zes metaalkleuren, een zestal stripings en verschillende mogelijkheden om het interieur op te leuken. De Roadster is vanaf de lente verkrijgbaar in vier modelvarianten: van de sportieve Mini John Cooper Works Roadster (211pk) over de Cooper S Roadster en Cooper Roadster tot de zuinige Cooper SD Roadster, die zou rondkomen met 4,5l/100km.