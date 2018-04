Nissan's 370Z bijgeschminkt

Door: TB

Een loep is ervoor nodig, maar Nissan claimt dat de 370Z toch echt is opgefrist. In de zomer maakt hij zijn opwachting bij de dealers. De Nissan 370Z van modeljaar 2012 bevat verticale LED's ten gunste van de verplichte dagrijverlichting voor nieuwe auto's en in het verkrijgbare palet schitteren twee nieuwe exterieurkleuren. Nieuw zijn ook de wielen. Die meten bij de basisuitvoering meteen al 18 duim. Uitgerust met het optionele Sport Pack rolt de 370Z op een maatje groter met daarachter rode remklauwen. Aan de aandrijflijn is niet gesleuteld. Dat betekent nog altijd dat een 331pk sterke 3.7 atmosferische V6 zijn krachten naar de achterwielen sluist. De Nissan 370Z van 2012 is voor het eerst in levende lijve te zien op de Chicago Motor Show die overmorgen aanvangt en tot 19 februari duurt.