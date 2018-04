Nissan 370Z als Roadster

Door: BV

De nieuwe 370Z had Nissan eerder al als opvolger van de 350Z in het voetlicht gereden en gezien het succes van de dakloze 350, was het duidelijk dat er ook van deze editie een roadster zou komen. Die is nu officieel voorgesteld op het Autosalon van New York. De 370Z wordt in z'n gescalpeerde versie eveneens door een 337pk krachtige 3,7l zescilinder aangedreven. De achterwielen doen het werk en een handbediende zesbak of zeventrapsautomaat dicteren de draaisnelheid.

Nissan houdt vast aan de stoffen kap en auto's in die categorie worden stilaan een echte zeldzaamheid. De kap kan probleemloos onder de gordellijn opgeborgen worden, vreet nauwelijks kofferruimte en de bediening ervan neemt hooguit 20 tellen in beslag. In de herfst wordt de nieuweling op Europese bodem verwacht.