Lexus RX Facelift kan zich niet bedwingen

Door: BV

Lexus broedt op een facelift voor de RX. Nuja, broeden... het ei is eigenlijk al uitgekomen, maar het jong hoort nog enkele weken binnen te blijven. En zoals dat wel vaker gebeurt kon het zich niet bedwingen. Ditmaal is de Japanse brochure het geknipte ontsnappingsluik gebleken.

De opgefrist RX krijgt nieuwe bumperschilden en lichtblokken rondom en een meer karaktervolle radiatorgrille bovenop de obligate wijzigingen in lakkleuren en velgen. En er is sprake van een specifieke F-Sport kit met telkens een meer dynamische invulling van bovenstaande opsomming.

Het interieur omvat ook enkele nieuwe kleuren, maar we zouden er niet meteen op rekenen dat die allemaal naar Europa komen. Voorts is de meest opvallende wijzigingen de montage van een nieuw opgefrist stuurwiel. Of er ook grote technische wijzigingen zijn, is (nog) niet bekend.