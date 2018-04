Speciale edities van Range Rover Vogue

Door: AUTO55

Op de nieuwe Range Rover is het nog even wachten, dus laat het koninkrijk in tussentijd nog twee speciale edities op ons los: Vogue Black en Vogue Silver.

Die laatste onderscheidt zich van de ‘normale’ Range dankzij onder meer speciale 20” lichtmetalen wielen en hetzelfde Supercharged Design Pack uit de topversies. Vooraan is de Vogue Silver voorzien van een grille met drie geperforeerde, metaalkleurige lamellen in diamantpatroon. Vogue Black staat onder meer voor anders ontworpen 20” wielen, die uitsluitend kunnen worden gecombineerd met het Exterior Design Pack: een unieke voor- en achterbumper, een vlakke grille met gaas in diamantpatroon en andere luchtroosters in de voorspatborden.

Maar het is vooral het interieur van deze dat aanzet tot kopen: een 12-delige houten afwerking in ‘Grand Black Lacquer’ met Range Rover-inscriptie, geventileerde en verwarmde voorstoelen (in leder uiteraard) en een luxeueuze hemelbekleding. Verder pakken de Britten uit met grootlichtassistentie, dode hoek-detectie, automatisch dimmende buitenspiegels met instapverlichting, een systeem om de omgeving in het oog te houden en audio van luxemerk Harman/Kardon met 19 luidsprekers en een uitgangsvermogen van 1.200 Watt. Nog niet overtuigd? Elke koper krijgt er naast de auto nog een handgemaakte Range Rover Autobiography-kofferset bovenop.