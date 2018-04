Chique of sportief met Peugeot 208 XY of GTi

Door: BV

Peugeot wringt zich in Genève terug in de spotlights met twee bijzondere studiemodellen op basis van de 208, die er wel in première gaat, maar eerder al compleet uit de kleren ging. Een GTi Concept en een XY Concept die op hun beurt de uitersten van het nieuwe model moeten weergeven. De ene sportief, de ander luxueus.

"De legende keert terug" - dat zegt Peugeot zelf over de nieuwe GTi concept. Dat betekent dat de lat hoog ligt, want weer aanknopen bij de sportieve rijsensaties en stuurpret van de iconische 205 GTI, dat is durven. De Franse driekleur op de voorbumper zegt alles. Dit keer is het menens!

Het exterieur is uitgevoerd in een specifieke, dieprode kleur. Maar deze leeuw verschilt niet alleen qua kleur met de reguliere modellen. De metalen lamellen in de voorbumper, zwart gelakte zijschorten, 18-duims lichtmetaal en de dubbele uitlaat (die aan de binnenzijde zowaar rood gelakt is) laten weinig te raden over. Zijn de overige weggebruikers nog niet overtuigd, dan moeten de vele GTI-badges zijn gewaardeerde bloedlijn verraden. Het staat onder meer op de C-stijl. Een vette knipoog naar zijn illustere voorvader. Ook het interieur werd gemarineerd in sportiviteit. Ook hier is het rood dat de klok slaat. Het is verwerkt in diverse accenten op het dashboard, als stiksel, op het instrumentenpaneel en als centrale indicatie op het stuurwiel. De aluminiumpedalen completeren het geheel.

En hoe zit het met de techniek? Wel, als basis gebruikt Peugeot de 200pk sterke 1.6 benzine krachtbron uit de RCZ. De geblazen viercilinder is gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak. Naast die aandrijflijn gaf Peugeot de compacte hatchback zowel voor- als achteraan 36 mm meer spoorbreedte. Dat helpt het weggedrag. Ook monteren de Fransen een extra krachtig remsysteem onder de het baanbommetje. En hoewel Peugeot nog duidelijk de woorden Concept gebruikt, mag je op je twee oren slapen: er komt een productieversie.

Van een ander kaliber is het Peugeot 208 XY Concept. Eveneens gebaseerd op de driedeurs 208, maar in tegenstelling tot de sportiviteit staat hier ‘Urban Chique' centraal. Het studiemodel is ontwikkeld voor actieve stedelingen die opzoek zijn naar exclusiviteit en pure luxe. De weelderige sfeer begint al bij de paarse parelmoerlak waarin het koetswerk is gedompeld. Die heet "Pulsion" en de exacte tint verandert met de lichtinval. Dat moet je niet meteen op een productievariant verwachten, want het vergt zo maar eventjes 16 verschillende lak- en vernislagen. Aan de binnenzijde zien we hetzelfde chique kleurschema. Paars leer wordt afgewisseld met zwarte elementen en donkerpaarse sierstiknaden.