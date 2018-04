Chrysler Review Concept leent het bij de buren

Door: BV

Studenten, dat zijn de designers van de toekomst. Het is daarom best om hun visie op autodesign een beetje in de gaten te houden. Dit weekend toonden we de reïncarnatie van de Cisitalia 202 uit 1947 door de eindejaarsstudenten van het IED in Turijn en nu is er ruimte voor de Amerikaan Colin Bonathan om zijn invalshoek te tonen.

Het lijkt erop dat Chrysler dringend nood heeft aan een luxueuze coupé die zowel indrukwekkend als elegant is. Deze creatie heet Review en lijkt zowaar wat Franse stijlinvloeden te herbergen. Van de "GT by Citroën" bijvoorbeeld. Maar Chrysler, dat is tegenwoordig ten minste half-Italiaans. En Frankrijk grenst aan Italië. En wie gaat nu niet eens iets lenen bij de buren?