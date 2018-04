Fiat 500C op de knieën voor Maserati

Door: BV

Bij Fiat doet iedereen het met iedereen. Het is dus maar logisch dat er na een Abarth 695 Tributo Ferrari ook een editie komt die de laatste merknaam inruilt voor Maserati. Een 1.4 Turbo met 180pk onder de kap, een grijze soft-top in plaats van een vast dak en een specifieke bordeauxtint en je bent al een eind ver in de specifieke uitrusting. Aangepaste dempers, een andere uitlaatlijn en 17-duims aluminiumvelgen maken de lijst nagenoeg compleet.

Binnenin vind je een aangepast instrumentarium, sierlijsten in carbon, aluminium pedalen een genummerd typeplaatje en - het belangrijkst van al - met leder beklede kuipzetels. Fiat bouwt er niet meer dan 499 stuks van.