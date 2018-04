Opel Insignia krijgt Supersport-chassis

Door: BV

Niet elke Insignia natuurlijk. Voorlopig wordt de optie gereserveerd voor de versies met vierwielaandrijving. Logisch, want een elektronisch gestuurd achterdifferentieel maakt deel uit van het pakket. Dat stuurt het vermogen dat aan de achterwielen wordt geserveerd in een bocht automatisch naar het buitenste wiel. Het resultaat is een actief instuureffect.

De rest van de aandrijflijn omvat dezelfde Haldexkoppeling tussen beide assen als eender welke vierwielaangedreven Insignia, maar bij de aangedreven voorwielen is wat nieuws te rapen. Daar heeft de Supersport-editie immers recht op een ophanging met hiperstrut-ophangingsarmen in plaats van de gebruikelijke McPherson-structuur. De ingrijpende aanpassing heeft als voordeel dat de stuur- en ophangingswerking geheel van elkaar losgekoppeld worden. Met een accuratere stuurreactie tot gevolg, terwijl ook koppelreacties in de besturing veel beter worden opgevangen. Het systeem gekoppeld aan de ophanging met instelbare demping.

Op termijn denkt Opel over een variant van het systeem, met uitsluitend de hiperstrut voortrein voor versies die zich aan de voorwielen door het verkeer slepen. De prijs is nog niet bekend.