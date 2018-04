Bugatti Grand Sport Vitesse zonder dak, met 1.200pk

Door: BV

We wisten al dat Bugatti een extra lading transmissies besteld had. En nu weten we ook waarom. Dat is voor deze Veyron Grand Sport Vitesse. Die nieuwe variant debuteert op het Autosalon van Genève en is eigenlijk een Super Sport-versie van de dakloze Grand Sport.

Van de Super Sport leent hij de extra aërodynamische stijlaccenten. En motorupdate, die dit exemplaar 1.200pk en 1.500Nm sterk maakt. In plaats van de 1.001pk en 1.250Nm trekkracht van de standaardeditie. Vier grotere turbo's en intercoolers bovenop de W16-motor (in essentie twee aan elkaar gekleefde achtcilinders in V-vorm) was al wat daarvoor nodig was. Zonder dakstructuur moest het onderstel vanzelfsprekend wel verstevigd worden. Het is daarom weinig waarschijnlijk dat de Vitesse de topsnelheid van 431km/u van de Super Sport evenaart. Exacte specificaties geeft Bugatti echter nog niet vrij.