Nu al Wagon van Hyundai i30

Door: BV

Hyundai maakt werk van de introductie van nieuwe modellen. We hebben nog maar net de vijfdeursversie van de i30 voor de eerste maal aan de tand kunnen voelen, of de Wagon (dat is break voor u en ik) dient zich al aan. De meer functionele variant wordt op het Autosalon van Genève voorgesteld, maar het gaat de Koreanen om meer dan alleen de laadcapaciteit.

Achter de laadklep schuilt een laadvolume van 528l. Maar natuurlijk kan de achterbank in ongelijke delen neergeklapt worden. Het resultaat is een vlakke laadvloer en een stouwcapaciteit van 1.642l. De boordplank is natuurlijk identiek aan die van de vijfdeurs, maar het plaatwerk is dat niet. Hyundai beweert dat de Fluidic Sculpture vormtaal ook hier een extra dynamische toets aan de koets geeft.

Ook de motoren worden uit de vijfdeurs getransplanteerd. Het gaat om een 1.4 met 100pk, en een 1.6 met 135pk bij de benzines. Dieselen kan dan weer met een 1.4 CRDi met 90pk en een zestienhonderd die in België alleen in z'n variant met 110pk gecommercialiseerd zal worden.