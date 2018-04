Eerst binnen: Mercedes A-Klasse

Door: BV

Dat de A-Klasse het over een andere boeg gooit als z'n hoog boven het asfalt uittorenende voorganger - dat is inmiddels oud nieuws. Die rol is nu uitsluitend voor de nieuwe B-Klasse weggelegd. Die hebben we inmiddels voor het eerst aan de tand gevoeld en arriveert rond deze tijd in het land. De A-Klasse zal profiteren van het meer conventionele platform en krijgt een lager profiel en sportieve lijnen. Een schets die we daarvan vorig jaar al achter de kiezen kregen, bewijst dat.

De striptease van het model is inmiddels begonnen en net als bij de technisch identieke B-Klasse werkt Das Haus van binnen naar buiten. Dit zijn dan ook de eerste plaatjes van het interieur van de A, dat -weinig verrassend- op de materialen na als twee druppels water op dat van z'n broer met hoog voorhoofd lijkt.

Het belangrijkste nieuws dat erbij hoort is Mercedes' aankondiging van een speciale App die het mogelijk moet maken om alle functies van je iPhone probleemloos met het aanwezige infotainmentsysteem te integreren.