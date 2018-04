Officieel: de nieuwe Mercedes B-Klasse

Door: BV

Mercedes presenteert de nieuwe B-Klasse op het Autosalon van Frankfurt. Dat is bekend. Het nieuwe model heeft niets meer gemeen met z'n voorganger. Het rust op een ander platform is voorzien van een nieuwe drukgevulde viercilinder-benzinemotor met rechtstreekse inspuiting, een nieuwe dieselmotor, een nieuwe versnellingsbak met dubbele koppeling, een nieuwe mechanische versnellingsbak en nieuwe rijhulpsystemen. Voor de constructeur voldoende om een nieuw tijdperk voor compacte Mercedes uit te roepen.

De B is voortaan 4.359mm lang, 1.557mm hoog en 1.786mm breed. Dat betekent dat het model in de plus gaat, behalve wat de totale hoogte betreft. Mercedes heeft niet alleen getracht de koets met deskundig gepositioneerde vouwlijnen een dynamischer uiterlijk te geven - het had ook bijzonder veel oog voor de aerodynamica. De B heeft daardoor een spectaculair lage Cx van 0,26 en met eco-pakket wordt dat zelfs 0,24. Voor een compacte monovolume is dat een record.

Het model is dan wel bijna 5cm lager dan voorheen, toch nam de hoofdruimte binnenin toe. Dat komt omdat Mercedes afstapt van de sandwichvloer. Daardoor is de zithoogte met liefst 86mm afgenomen. De zetels zijn nu ook wat rechter gezet, om meer plaats in de lengte te creëren. De koffer is daardoor minimaal 488l groot en omdat de achterbank over 14cm verschuifbaar is, zwelt het volume al tot maximaal 666l, zelfs voor je de achterzetels neerklapt. Over de opgewaardeerde materiaalkeuze en de uitrusting hebben we het reeds eerder gehad.

De nieuwe benzinemotoren luiden een volledig nieuwe generatie motoren in (interne code M270). Het verbrandingssysteem is geïnspireerd op de derde generatie directe inspuiting dat het bedrijf reeds gebruikte op z'n V6 en V8 Bluedirect-motoren. Nu is de technologie er ook in een nieuwe 1.6l die is ontwikkeld om zowel dwars als in de lengterichting ingebouwd te worden. De B 180 ontwikkelt 122pk, tegenover 156pk voor de B 200. Deze beide versies bereiken hun respectieve maximumkoppel (200 Nm en 250 Nm) vanaf 1.250 t/min. De nieuwe viercilinder-diesel van zijn kant is een geëvolueerde versie van de OM651-motor die reeds werd aangeboden in het hogere gamma (van de C-Klasse tot de S-Klasse). De cilinderinhoud werd verlaagd van 2,1 tot 1,8l. De B 180 CDI-versie 109pk en de B 200 levert 136pk. De eerste heeft maximumkoppel van 250Nm vanaf 1.400t/min, en de tweede levert 300Nm vanaf 1.600 t/min. De motoren worden gecombineerd met een handbediende zesbak of een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Beiden zijn nieuw.

Het nieuwe onderstel voor de voorwielaandrijver zorgt voor een gevoelig lager zwaartepunt. Het omvat ook een multilink-achteras voor een uitstekende geleiding en een nieuwe elektromechanische stuurbekrachtiging met een bekrachtiging die rechtstreeks op het stuurhuis is gemonteerd voor een beter stuurgevoel.

Als het dreigt mis te gaan, staat een zelden gezien batterij veiligheidsvoorzieningen te popelen om tussenbeide te komen. Natuurlijk is er ESP, ABS, zijn er airbags en driepuntsgordels. Mercedes introduceert nu echter ook dodehoekwaarschuwing, rijstrookoverschreiding, een automatische parkeerfunctie, een pre-safe-systeem en een anti-aanrijradar die zelf in de remmen gaat om de schok van de botsing zo veel mogelijk te beperken.

Na z'n debuut in Franfkurt verschijnt de nieuwe Mercedes B-Klasse in november bij de dealers.