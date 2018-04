Citroën DS4 Racing is nu nog concept

Door: BV

Citroën krijgt duidelijk wat meer speelruimte van moederbedrijf PSA. Het ene na het andere markante model komt uit de koker van de Franse fabrikant. En nogal wat modellen krijgen het cijfer 4 op de kofferklep. Na de C4, de DS4 en de C4 Aircross die over twee weken op het Salon van Genève debuteert, serveert het bedrijf ons nu ook de DS4 Racing. Als Concept, maar een nauwelijks afwijkende productievariant zit in de pijplijn. Hanteren met handschoenen is een goed idee, want het is zonder twijfel het heetste model uit het leveringsprogramma.

De DS4 beschikt over een nog maar eens opgewerkte editie van de 1.6l turbomotor. Uit het blokje wordt nu 256pk geperst, hetzij 160pk per liter! Met een veer op het gaspedaal haal je volgens het bedrijf een CO2-uitstoot van 155gr/km. Het chassis is met 35mm verlaagd, is vooraan 55mm breder en achteraan komt er liefst 75mm bij. Een diffuser, spoilerlip onderaan de voorbumper, zijschorten en wielkastbeschermers zijn ook toegevoegd. Net als bij de DS3 Racing, veelal in koolstofvezel.

Het remsysteem is vooraan voorzien van remklauwen met 4 zuigers en specifieke remschijven met een diameter van 380 mm. Tot slot beschikt de Citroën DS4 Racing Concept over grotere 19"-banden (235/40).