C4 Aircross: ook Citroen heeft nu compacte SUV

Door: BV

Tegelijk met de Peugeot 4008 introduceert Citroën deze C4 Aircross. Beide nieuwigheden zijn compacte SUVs die geboren zijn uit dezelfde proefbuis. Identieke tweelingen zijn het echter niet, ondanks hun nagenoeg identieke afmetingen. De C4 Aircross is 4,34m lang, 1,80m breed en 1,63m hoog, maar kreeg uiteraard wel specifiek smoelwerk, koetswerkdetails en een achterwerk met lichtblokken die geïnspireerd zijn door die van de Citroën Hypnos Concept Car. Citroën positioneert de Aircross weliswaar als een variant van de C4, maar de structuur van het model is eigenlijk die van de Mitsubishi ASX. Het model is echter bijna even praktisch, ook voor stedelijk gebruik. Getuige de kofferinhoud van 441l en de draaicirkel van 10,4 meter.

Citroën zal in onze contreien drie motoren aanbieden. De instapper wordt een 1.6l benzine met 115pk. Die wordt gekoppeld aan een vijfbak en sleept zich aan de voorwielen door het verkeer. De twee dieselmotoren (een 1.8 met 150pk en een 1.6 met 110pk) hebben steeds een manuele zesbak en niet-permanente vierwielaandrijving. De Fransen bouwen ook nog een tweeliter benzine met een CVT-automaat, maar die is niet voor de Europese consument bestemd. De C4 Aircross doet de dealer aan vanaf volgend voorjaar. Over de prijs is nog niets geweten.