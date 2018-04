Muggenziften met Europese Honda CR-V

Door: BV

Details. Dat is wat de europese Honda CR-V onderscheidt van de Amerikaanse variant die we in november al op het Autosalon van Los Angeles konden zien. De voorbumper is het lijdend voorwerp van het grootste verschil.

Honda is op dit ogenblik gul met foto's, maar zuinig met details. Uiteraard kennen we de 2,4l benzinemotor met 185pk en 220Nm trekkracht, beschikbaar met vier- of tweewielaandrijving, want die ligt in het vooronder van de variant voor de VS. Europa krijgt hoe dan ook een diesel, maar uitsluitsel over slagvolume of vermogen geven de Japanners nog niet.