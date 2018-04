Nu officieel: Honda CR-V

Door: BV

Honda heeft het moeilijk gehad om de nieuwe CR-V onder zeil te houden. Eerst lekten de patentbeelden uit en vervolgens doken beelden uit de catalogus op. Nu is de nieuwe monovolume er ook officieel, na de introductie op het Autosalon van Los Angeles. De verkoop in de VS start al op 15 december, Europa volgt halverwege volgend jaar.

De Amerikanen krijgen de CR-V geserveerd met een 2,4l viercilinder die 185pk levert, gekoppeld aan een automaat met slechts 5 verzetten. Een eenheid die bij ons in elk geval het gezelschap krijgt van een 2,2l dieseleenheid en wellicht ook combineerbaar wordt met een handbediende transmissie met zes versnellingen.

De vormgeving van generatie drie is nog herkenbaar in deze vierde incarnatie, maar het geheel wordt weer ruimer, gladder en -dus- aerodynamischer. Lichten, grille en bumpers kunnen nog verschillen van de versie die we in Europa achter de kiezen krijgen. Verder weinig wereldschokkends; de Japanners beloven een lager verbruik, hogere veiligheidsgraad en verbeterde uitrusting.