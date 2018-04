Infiniti Emerg-E heeft sexy onder de knie

Door: BV

Italiaanse elegantie en sexy lijnen zijn niet iets waar we Nissans luxemerk Infiniti op basis van het huidige gamma automatisch mee associëren. Maar de Japanners hebben het toch onder de knie. Dat mag blijken uit de Emerg-E, het studiemodel voor een supersportwagen. Eerder hadden we er al patenttekeningen van te zien gekregen en die waren weinig flatterend. In het blik is het echter een heel ander verhaal.

De Emerg-E is op dit ogenblik onderweg naar het Autosalon van Genève. Hij doet dat niet op eigen kracht natuurlijk, wat betekent dat de centraal (achter de inzittenden) ingebouwde elektrische aandrijflijn niet hoeft te werken. En de range-extender evenmin. Dat is de krachtbron op conventionele die na het uitputten van de batterijen stroom genereert om de actieradius uit te breiden. Meer details zijn er nog niet.