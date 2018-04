Infiniti Emerg-E ook al uit de doos

Door: BV

Bij de Japanners loopt het vandaag allemaal een beetje fout. Eerder vandaag lekte de brochure van de gefacelifte Lexus RX uit, en nu zijn de patenttekeningen van de Infiniti Emerg-E boven komen drijven. Dat is de concept car die Nissans luxemerk in Genève zal voorstellen. De teasercampagne kan het merk nu wel stoppen, nog voor ze goed en wel begonnen is.

De Emerg-E is in elk geval opvallend wulps gelijnd. De sportwagen staat bijna letterlijk bol van de scherpe vouwlijnen. Het lijkt wel of Infiniti het oog niet de kans wil geven om stil te staan; vanuit alle hoeken gebeurt er wel ‘iets'.

Snel en schoon - dat moet het model zijn. Dat de Infiniti Emerg-E rechtstreeks wordt aangedreven door elektromotoren en een benzinemotor als hulpmotor krijgt, weten we inmiddels. Naar specificaties is het evenwel nog altijd raden. Infiniti beweert in ieder geval dat de Emerg-E serieuze prestaties koppelt aan lage emissies. We moeten de Japanners dan nog maar enkele weken op hun woord geloven. Op 6 maart vangt het Autosalon van Genève aan en dan weten we alles.