Jaguar XF Sportbreak met de billen bloot

Door: BV

In de aanloop naar het Autosalon van Genève wordt er gelekt alsof de sector net collectief op een ijsberg is gevaren. Het jongste slachtoffer is de break op basis van de Jaguar XF. Dat die kwam was geen geheim, maar dit is het eerste echte beeld van de meest functionele Jaguar in tijden.

Natuurlijk worden onderstel en motoren gewoon gekloond van de vierdeursversie. Dat betekent dat de concurrent voor de A6 Avant en BMW 5 Touring in ons land bijna altijd zal geleverd worden met de recente 2,2l viercilinder dieselmotor onder de kap. Die levert 190pk, 450Nm trekkracht en is sinds z'n lancering in de berline in onze kontreien veruit de populairste versie.