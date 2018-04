Door: BV

Aan crossovers heb je in het Nissan-gamma geen gebrek. Dat reikt van de eigenzinnige kleine Juke, over de bijzonder succesvolle Qashqai tot de X-Trail en de Murano. En de Japanners zijn van mening dat er altijd nog eentje bij kan. Op het Autosalon van Genève presenteert het bedrijf de Hi-Cross Concept. Een studie voor een vijfde model in Nissan's crossover-aanbod. Dit is daarvan alvast de eerste plaagschets.