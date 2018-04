1 miljoen Nissan Qashqai

Door: BV

Nissan introduceerde de Qashqai in 2007 als een opvolger voor zowel de Almera als de Primera. En het brak met de traditie door een middenklasser met een SUV-achtige lijn te introduceren. De moeilijke naam stond het succes alvast niet in de weg. Nissan introduceerde een langere versie met een extra achterbank "Qashqai +2" in 2008 en voerde vorig jaar een opfrisbeurt door.

Het model is alvast een succesnummer. Het model wordt gebouwd in Japan en Iran, maar het gros van de exemplaren ontstaat in het Britse Sunderland. Daar is zopas de kaap van 1 miljoen geproduceerde Qashqai gerond.

De volgende generatie Qashqai zal zelfs uitsluitend in Sunderland gebouwd worden, terwijl de Britse vestigingen van het merk er ook de zeggenschap krijgen over de ontwikkeling en het design van het model.