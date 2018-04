Nissan Juke is kleine lefgozer

Door: BV

Eén jaar geleden stelde Nissan op het Autosalon van Genève de Qazana voor. Een opvallend gelijnd studiemodel voor een stoere, wat hoger op poten staande stadsrakker onder de erg populaire Qashqai. Niemand die toen verwachtte dat het merk veel van het lijnenspel zou behouden, maar uit een eerder vrijgegeven teaser bleek al dat Nissan doorzette. En nu is hij er helemaal officieel. De nieuweling heet Juke (spreekt uit als "joek") en wordt gegarandeerd een opgemerkte verschijning op de baan.

Het onderstel is afkomstig van de Note en Cube, zij het met links en rechts de nodige aanpassingen. In het totaal is de nieuweling 4,15m lang, 1,77m breed en 1,57m hoog geworden. In de koffer past 251l en aan boord kan je probleemloos 4 volwassenen schikken. Aan de binnenzijde is de referentie aan de benzinetank van een motor behouden. Een andere blikvanger is het nieuwe i-con systeem. Dat is een aanraakgevoelig scherm waarop enkele functies gegroepeerd worden. Je kan er ook voor de controlemodi Normal, Sport of Eco kiezen. Elk heeft z'n specifieke instelling voor de stuurbekrachtiging, airco, gaspedaalrespons... De aankleding komt in de uitrustingsniveaus Visia, Acenta en Tekna, zonder dat we daarvan al details hebben.

Bij aanvang wordt het model leverbaar met drie motoren. De instapper wordt een 1.6l benzine met 117pk en 158Nm en ernaast vinden we een 1.5l dCi dieselmotor die 110pk en 240Nm sterk is. Beide modellen doen het met voorwielaandrijving en hebben behalve een onafhankelijke voorophanging (McPherson) een H-vormige (torsie-) as tussen beide achterwielen. De topper wordt echter een fonkelnieuwe 1.6l turbomotor (met ook nog eens een intercooler, variabele lifthoogte voor de kleppen en directe inspuiting) die liefst 190pk en 240Nm levert. Die wordt steeds aan een CVT-automaat gekoppeld en wordt leverbaar met twee- of vierwielaandrijving. In het laatste geval ruimt bovenstaande achteras baan voor een meer gesofisticeerde Multi-link achterophanging. De All Wheel Drive is een nieuwe generatie van Nissans eigen systeem (zoals het ook dienst doet in de Dacia Duster) en weegt 29kg minder dan voorheen.

De marktintroductie volgt in de tweede helft van het jaar. De Europese exemplaren worden in het Britse Sunderland gebouwd. Andere continenten krijgen hun exemplaren uit Japan.