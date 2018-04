Plug-in Prius stoot 49gr CO2/km uit

Door: TB

Toyota mag zich al even alleenheerser noemen in hybrideland, maar er zijn kapers op de kust. Tweelingbroertjes Chevrolet Volt en Opel Ampera gooien het technisch weliswaar over een totaal andere boeg, maar het beoogde resultaat is hetzelfde: door een combinatie van een benzine- en elektromotor onder de kap zo zuinig mogelijk kilometers proberen te malen. Om de huidige Prius te wapenen tegen al dat GM-geweld, voert Toyota onderhuids een grondige opfrisoperatie door. Uiterlijk verandert er omzeggens niets.

Maar onder de kap dus wel, heel wat zelfs. De nikkel-metaalhydride batterijset heeft plaatsgemaakt voor een lichter, sneller oplaadbaar lithium-ion exemplaar. Dankzij die batterij rijdt de Prius plug-in hybrid voortaan 25km zuiver elektrisch, en als de batterij is uitgezongen schakelt de groene Toyota over op de gekende hybridemodus. In die laatste configuratie helpt de 1,8 liter vierpitter op benzine om in ideale omstandigheden een rijbereik van 1.200km te halen, in ruil voor gemiddeld 3,7l/100km (85gr CO2/km). De globale gemiddelde CO2 uitstoot tikt af op amper 49gr CO2/km (2,1l/100km), wat dus enkel haalbaar is wanneer je de tripteller op nul zet vertrekkende met een volledig geladen batterij. En die kan je voortaan dus gewoon opladen aan het stopcontact bij je thuis, wat de Prius nóg interessanter maakt voor wie vooral korte ritjes maakt. Het opladen gaat overigens verbazend snel, want Toyota laat weten dat in amper 90 minuten de klus geklaard zou moeten zijn. De capaciteit van de batterijset wordt weliswaar vergroot, wat het totaalgewicht met 50kg doet aandikken. Het koffervolume van 443 liter blijft anderzijds nog steeds erg puik.

Vanaf de zomer van 2012 komt de vijfzitter op de markt, voor een prijs die rond de € 40.000 zal schommelen. Preciezere cijfers heeft Toyota nog niet vrijgegeven, maar reken er maar op dat de prijs een pak onder die van de Opel Ampera en Chevrolet Volt zal blijven.