Speciale serie Land Rover Freelander SX

Door: TB

Land Rover brengt de Freelander SX opnieuw uit. Net zoals de vorige keer, is ook nu de speciale serie gebaseerd op de S-versie van de Freelander 2. Dat wil dan zeggen dat de SX sowieso al een snelheidsregelaar, parkeersensoren achteraan, Terrain Response (niet op eD4), automatische klimaatregeling met 2 zones, stuurwielbediening voor het audiosysteem, mistlichten vooraan met koplampsproeiers, automatische ruitenwissers, automatische ontsteking van de koplamen, 17'' lichtmetalen velgen en elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels meekrijgt. Een hele boterham, en speciaal voor deze serie voegen de Britten daar parkeersensoren vooraan, een lederen stuurwiel, lederen zetelbekleding, een set armsteunen en wat optische opsmuk aan toe. Onder dat laatste mag je dan het volgende verstaan: zijdorpels, achterbumper en bovenkant van de spiegelhuizen in koetswerkkleur en deurhandgrepen in Oberon-afwerking. De Freelander SX begint aan € 30.950 voor de tweewielaangedreven versie en € 32.750 voor de versie met vierwielaandrijving; goedkoper dan de normale S-versie dus.