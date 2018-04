Officieel: Jaguar XF Sportbrake

Door: TB

Netjes georchestreerd van Jaguar: enkele dagen na het eerste echte gelekte beeld mag de breakvariant van de XF zich aan de wereld laten zien. Ruim voordat hij officieel wordt voorgesteld op het salon van Genève dus. Alles achter de B-stijl is nieuw volgens de Britten, maar onder de kap vinden we natuurlijk gewoon de techniek van de vierdeurs terug. Dat betekent dat de concurrent voor de A6 Avant en BMW 5 Touring in ons land bijna altijd (tenzij je voor de 3,0l V6 kiest natuurlijk) zal geleverd worden met de recente 2,2l viercilinder dieselmotor onder de kap.

De diesel levert 190pk, 450Nm trekkracht en is sinds z'n lancering in de berline in onze kontreien veruit de populairste versie. Breakgewijs gaat het vershouwbaar volume uiteraard de hoogte in. Mits een hendel klapt de achterbank met optioneel geïntegreerd skiluik in twee delen (60:40) neer om tot 1.675 liter aan bagageruimte vrij te maken. Daarnaast worden de drie achterpassagiers getrakteerd op 48mm meer hoofdruimte achterin, met dank aan het later zakkende dak. De nieuwe luchtvering, die achteraan altijd gemonteerd wordt op de Sportbrake, zorgt voor een automatische niveauregeling bij belasting, zonder enige nadelige invloed op het rijgedrag. Het Adaptive Dynamics-systeem van Jaguar, dat de ophanging voortdurend controleert en de schokdempers tot 500 keer per seconde kan aanpassen, is verkrijgbaar op alle versies. Prijzen en lanceringsdatum zijn nog niet vrijgegeven.