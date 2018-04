VW krijgt niet genoeg van de Up!

Door: TB

Wolfsburg is fier op zijn Up! en dat zullen we geweten hebben. De Duitsers hebben de laatste jaren hun creativiteit flink in de bolster gehouden, maar het stadskarretje laat de opgekropte zwierigheid kenbaar uit de designstudio's barsten. Nadat ze het eerder deden op de IAA in Frankfurt, tonen ze volgende week in Genève nog maar eens een zwikje Up!'s met ieder een eigen thema. Van een winters aangeklede up! tot een bestelvariant. Minst leuk, maar meest concreet zijn de BlueMotion Technology-uitvoering en de Eco Up!. Beiden reeds onthuld maar aangezien ze nog dit jaar leverbaar worden, is het voor Volkswagen interessant ze nog even flink in de schijnwerpers te zetten. Dankzij een start&stopsysteem, batterijregeneratie, banden met lage rolweerstand en een met 15mm verlaagd onderstel daalden het gemiddelde verbruik en de CO2-uitstoot van de 60pk sterke Volkswagen Up! naar 4,1l/100km en 96g/km. Voor de 75pk-uitvoering is dat 4,2 l/100km en 98g/km. Vanaf de zomer zijn de zuinigere Up!'s verkrijgbaar en dan zal ook de vijftraps-automaat zijn intrede doen in het leveringsprogramma. Nog milieubewuster is de Eco Up! die geschikt is gemaakt om ook op aardgas te kunnen rijden. De 68pk en 90Nm sterke driecilinder voorin kent een opgegeven verbruik van slechts 2,9 kg aardgas per 100 kilometer wat gelijk is aan een uitstoot van 79g/km. Eind dit jaar moet de Eco Up! bij de dealer staan.

Minder concreet, maar volgens Volkswagen niet onrealistisch zijn de overige Up!'s op de stand van de Duitse gigant in Genève. Als afgeleide van de volgend jaar te verschijnen Cross Up! is er de Winter-Up! waarbij de kleurstelling zowel van buiten als van binnen ‘cool' is. Om het thema van de auto verder te benadrukken is er bovenop het dak een skidrager gemonteerd. Enigszins in het verlengde van de Winter-Up! zien we de X Up!, eveneens een avontuurlijke variant op basis van de vijfdeurs Cross Up!. Dat het model zich toespitst op avontuurlijke expedities komt tot uiting in het robuuste uiterlijk met bodembescherming en een speciale dakbox met geïntegreerde zoeklichten. Ook de kleurstelling en het specifieke interieur passen volgens Volkswagen bij dit thema.

De Swiss Up! is een pure concept car en uitgevoerd in een Alpensfeer waarbij de Zwitserse kleurstelling (rood/wit) is toegepast. Binnenin heerst er een luxueuze sfeer met veel leer en alcantara afgewerkt met contrasterende witte stiksels. Een decoratief Zwitsers kruis en opbergmogelijkheden voor Zwitserse zakmessen verwijzen naar het land waar de Autosalon van Genève jaarlijks wordt gehouden. Hoe toepasselijk. De laatste in het olijke rijtje is de Cargo Up!, een bestelwagen van een heel andere slag. Ondanks de compacte afmetingen bedraagt de laadcapaciteit alsnog een behoorlijke 1.400 liter en het laadvermogen 426kg. Handig is ook de vlakke laadvloer met afsluitbare dubbele bodem en mogelijkheden om goederen, gereedschappen of kratjes vast te zetten. Volkswagen zegt dat de Cargo Up! vooral geschikt is voor bedrijven die doorgaans geen grote ladingen transporteren zoals bijvoorbeeld pizzabezorgers en koeriers.