Mercedes CL Grand Edition viert 60 jaar S coupé

Door: TB

De Mercedes-Benz CL klasse van vandaag buigt terug op één van de meest legendarische vierwielers ooit, de in 1952 voorgestelde 300 S. De huidige CL is een luxueuze tweedeurs coupé op basis van de S-klasse, en is dus sowieso al een niet onaardig gestoffeerde bolide. Maar het kan altijd nog beter, dus brengen de Duitsers ook dit keer een Grand Edition uit. Die onderscheidt zich van de gewone versie door een nog hogere kwaliteit van lederwerk, sportieve doch elegante twintigduimers en een AMG koetswerkkit. En naast de obligate verjaardagsbadge zijn er ook drie exclusieve kleurtjes beschikbaar: platinum black metallic, mocha black metallic en het mat afgewerkte magno cashmere white. Het pakket en de kleuren zijn beschikbaar op elke CL uitvoering.