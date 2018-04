8 keer beter: Koenigsegg Agera MY2013

Door: BV

Jawel, we zijn al toe aan de eerste aankondigingen voor modeljaar 2013. En Koenigsegg is er als de kippen bij om 8 aanpassingen aan de Agera door te geven. We lopen ze even af.

1. De Agera R krijgt fonkelnieuwe ultralichte wielen in carbon. Ze zijn hol, bestaan uit één stuk en leveren in het totaal een gewichtsbesparing van 20kg op.

2. De cilinderwanden zijn voor het eerst bekleed met een materiaal waarvoor nanotechnologie wordt ingezet. Dat reduceert de weerstand.

3. De motorsturing werd opnieuw bekeken.

4. De toerentalbegrenzer grijpt pas in bij 7.500t/min in plaats van 250 omwentelingen eerder. Dat lijkt weinig maar het levert bij de Agera een vermogenssprong van 940 naar 960pk op en de Agera R gaat van 1.115 naar 1.140pk.

5. Een ophanging met Öhlins Racing schokdempers is standaard op de Agera R.

6. Stabiliteitscontrole is nu standaard op alle versies.

7. De uitlaat is herbekeken - die is nu lichter en bevordert de werking van de achterdiffuser.

8. Nieuw aerodynamische hulpstukken op de neus leveren bij 250km/u 20kg extra neerwaartse kracht op.