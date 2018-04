Chevrolet Volt / Opel Ampera Auto Van Het Jaar

Door: BV

Alsof er tijdens het Autosalon van Genève nog niet genoeg nieuws is, geeft de organisatie van de Car Of The Year-verkiezing er vanaf nu ook de winnaar prijs.

Het deelnemersveld bestond dit jaar uit onder meer de VW Up, Fiat Panda, Ford Focus, Citroën DS5, Ranger Rover Evoque en Toyota Yaris. Maar het is de tweeling Chevrolet Volt / Opel Ampera die op het bovenste schavot mag gaan staan. Met een totaal van 330 punten wisten ze de Volkswagen Up op behoorlijke afstand te houden.

Het is de allereerste keer dat een elektrische auto met uitgebreide autonomie de prijs is de wacht sleept. Vorig jaar was de Nissan Leaf de winnaar. Toen was het eveneens de eerste keer dat een uitsluitend elektrisch aangedreven auto de prijs won. Dat betekent overigens niet dat er veel Leafs werden verkocht.