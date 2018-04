Nissan Hi-Cross: omdat er nog ruimte is

Door: BV

Vier. Dat is het aantal Crossovers dat Nissan vandaag in het gamma heeft. Het zijn de Juke, Qashqai, X-Trail en Murano. En als je het aan Nissan vraagt is er nog ruimte voor een vijfde model. Deze Hi-Cross Concept die op het Autosalon van Genève te zien is, geldt als voorbode.

Compact aan de buitenzijde, maar ruim aan de binnenkant. Dat is het credo. Nissan heeft er dan ook drie zetelrijen geparkeerd in een koets die 4,66m lang, 1,85m breed en 1,67m hoog is. Er moet voldoende ruimte zijn om zeven inzittenden comfortabel van A naar B te brengen. De kracht daarvoor is afkomstig van - hoe kan het ook anders? - een hybride. Daarin wordt een direct ingespoten tweeliter benzinemotor gecombineerd met een elektrische aandrijflijn. Die levert hoofdzakelijk ondersteuning bij acceleraties. Het gros van de componenten is het resultaat van een strooptocht bij de Nissan Leaf. Voor de overbrenging gebruiken de Japanners een CVT van de nieuwste generatie. Alleen die is voldoende om 10% brandstof te besparen.

De stijl combineert de bestaande designelementen van Nissan met nieuwe accenten, afgewerkt met stoere lichtmetalen 21"-velgen. Vooraan kreeg hij het kenmerkende V-vormige radiatorrooster, geflankeerd door stijlvolle nieuwe koplampen, die een opvallende lichtsignatuur creëren. De potentiële nieuwe designtaal onderscheidt zich in het bijzonder door een uitgesproken karakterlijn die vanaf de motorkap over de flanken omlaag loopt tot aan de D-stijl. Binnenin wordt de cockpit met ruimte voor zeven inzittenden gedomineerd door een nieuw dashboard in de vorm van een T-vleugel.