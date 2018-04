Nissan stuurt Invitation naar Note

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Nissan deze Invitation voor. En of er productieplannen zijn, is alvast geen geheim. Dit wordt de opvolger van de Note en in 2013 staat hij in Europa bij de dealer.

Het model zit al dicht bij serieproductie. Dat uit zich niet alleen in volstrekt redelijke afmetingen (een lengte van 4,15m, breedte van 1,74m en hoogte van 1,47m) maar ook in een lijnenspel dat weliswaar dynamisch is, maar ook makkelijk op het netvlies valt.

De Invitation staat op hetzelfde onderstel als de Nissan Micra. Dat is aangepast om meer torsieweerstand te genereren, maar behoudt de McPherson voorophanging en de achtertrein met een torsieas. En het weegt weinig, wat Nissan in staat moet stellen om de CO2-afgifte van alle versies laag te houden. De zuinigste versie moet onder 100gr/CO2/km duiken.

Technologiefreaks kunnen hun hart ook ophalen. Nissan zal de AVM (Around View Monitor) op het productiemodel aanbieden. Dat is een systeem dat verschillende camera's gebruikt om de complete omgeving rond de auto in beeld te brengen. Dat wordt een primeur voor het segment.