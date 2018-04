Gumpert Apollo Enraged heeft naam niet gestolen

Door: BV

s="internalLink" title="Gumpert Apollo op Speed" href="/nieuws/13223-gumpert-apollo-op-speed">De Apollo draait al sinds 2005 mee in het selecte wereldje van de supersportwagens. En uit het Duitse Altenburg presenteert het merk van ex-Audi-Sport-baas Roland Gumpert nu de Enraged. Een auto die z'n woeste benaming alvast niet gestolen heeft. De Enraged heeft géén dak, weegt niet meer dan een Fiat Punto en wordt toch aangedreven door een 4,2l V8 die door twee turbo's wordt opgekitteld tot 800pk en 900Nm.

De excentriek vormgegeven Gumpert Apollo Enraged haalt 100 in 2,9 tellen, katapuleert zichzelf naar 200km/u in 8,7 seconden en houdt er een elektronische snelheidsbegrenzer op na om ervoor te zorgen dat de dakloze Apollo het bij 330km/u voor bekeken houdt. De auto kan wel harder, maar Apollo wil vermijden dat hij wind vangt en -letterlijk- opstijgt. Mercedes heeft dat in 1999 in Le Mans een aantal keren voorgehad en dat is bepaald niet goed voor het imago.

Gumpert bouwt niet meer dan 3 stuks van de kwade Apollo.