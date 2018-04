Roding Roadster houdt van carbon

Door: BV

Wat weegt 950kg, heeft een BMW-krachtbron met 320pk en is nagenoeg volledig opgetrokken uit CFRP (met is met koolstofvezel versterkt plastic)? Het is de Roding Roadster. Een Duitse creatie die momenteel in buurland Zwitserland op het Autosalon te zien is en waarvan in eerste instantie slechts 23 stuks gemaakt worden.

De productie wordt geheel met de hand gedaan en Roding verpakt het koetswerk in enkele deskundig gekozen gespoten onderdelen om voor wat afwisseling met al het carbon te zorgen. De drieliter zes in lijn is voldoende om het lichtgewicht in 3,9 tellen naar de 100 te stuwen en het vat is pas af bij 285km/u.