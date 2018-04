VW Amarok extreem als Canyon Concept

Door: BV

Freestyle kajak is een extreme sport, waarbij de beoefenaars bij voorkeur allesverslindende stroomversnellingen en watervallen trotseren. Op locaties die doorgaans niet zo goed bereikbaar zijn. Voor VW alvast voldoende om de twee samen te brengen in een extreme versie van Amarok. Die heet Canyon Concept en moet vooral even in de verf zetten waartoe de VW's pickup met wat accessoires toe in staat is.

De ophanging werd met 40mm opgehoogt maar door ook nog eens 18-duims velgen met 275/65 R18-rubbers te plaatsen gaat de grondspeling er in het totaal 85mm mee in de plus. De snelheidswijzer zal niet meer kloppen, maar wie geeft daar nu om. Behalve hoger is de Amarok Canyon ook breder - dankzij specifieke spatborden. Op het dak ontwaar je nog extra verlichting, de achterlichten zijn getint, er is een pakket dat de wagenbodem beschermd en dan is er natuurlijk nog de opvallende oranjerode lak.

En de kajaks? Die worden op het laadbed stevig op hun plaats gehouden dankzij speciale uitsparingen en beugels op de styling bar. De peddels passen in de kofferlep.