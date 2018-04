Amarok is nieuwe Pick-up van VW

Door: BV

Vorig jaar stelde Volkswagen al een studiemodel voor een Pick-up voor. En nu heeft het bedrijf de eerste foto's van de productieversie. Die wordt gebouwd in de Argentijnse VW-fabriek in Pacheco bij Buenos Aires. Het werkpaard zal in het voorjaar van 2010 eerst in Zuid- en Midden-Amerika op de markt komen, aansluitend volgen Rusland, Europa, Afrika en Australië.

VW doopt z'n nieuwe creatie Amarok. Dat is "Wolf" in de taal van de Inuit die in Noord-Canada en Groenland leven. Een naam die volgens de autobouwer kracht en uithoudingsvermogen symboliseert. De wolf geldt bij de eskimostam als de koning van de wildernis. In het Romaanse taalgebied (waaronder de belangrijkste markten voor het product - Brazilië en Argentinië) heeft de naam de letterlijke betekenis ‘hij houdt van stenen'.

De nieuwe Amarok verschijnt met dubbele cabine en vierwielaandrijving. Later volgt ook een versie met enkele cabine. VW haalt z'n robuuste techniek aan, zonder in detail te treden. Maar pick-ups beschikken in regel over een ladderonderstel, een onafhankelijke voortrein met spiraalveren en een starre achteras die door bladveren in het gareel wordt gehouden. De Amarok zal geen uitzondering zijn. Het vermogen komt van common-rail TDI-motoren van de nieuwste generatie. En VW belooft lage verbruiks- en uitstootwaarden.