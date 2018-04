Saab leeft verder op circuit

Door: BV

De Zweedse Racing Elite League, dat is het plaatselijke kampioenschap voor toerwagens, maakt zich op voor seizoen 2012. Mét vier nieuw ontwikkelde Saabs, en dat is gezien het bankroet van het merk toch enigszins uitzonderlijk. Saab zelf heeft er natuurlijk weinig of niets mee te maken. De wagens zijn gebouwd door een onafhankelijke preparateur voor twee teams; Flash Engineering en Team Tidö, gesteund door de Saab dealerorganisatie. Saab Parts, dat voor een stroom onderdelen zorgt en geen deel uitmaakt van het faillissement is ook bij het programma betrokken.