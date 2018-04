Volvo V40 met voetgangersairbag

Door: BV

Volvo heeft nog maar eens een veiligheidsprimeur te pakken. Op de fonkelnieuwe Volvo V40 introduceert het merk de allereerste voetgangersairbag ter wereld. Het nieuwe plofkussen maakt gebruik van sensoren in de voorbumper om contract met de onfortuinlijke zwakke weggebruiker te detecteren. Op dat moment wordt de achterzijde van de motorkap (tegen de aansluiting met de voorruit) losgekoppeld en de airbag opgeblazen. De airbag dekt ongeveer een derde van de voorruit af, schermt de harde A-stijlen af, maar dekt ook de binnenkant van de motorkap af waardoor het plaatwerk de voetganger zachter opvangt. Hoe dat exact in het werk gaat, zie je in deze animatie.

Het systeem maakt deel uit van het ‘IntelliSafe'-pakket dat op de V40 wordt aangeboden. Dat omvat onder meer ook nog een rijstrookassistent, een camera die verkeersborden leest en een systeem dat bij lage snelheden hindernissen herkent en desnoods zelf in de remmen gaat.