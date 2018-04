Citroën toont beeld van DS6

Door: BV

Dat Citroën nog niet klaar is met het succesvolle DS-gamma, dat hadden we al voorspeld. De DS1, die ongetwijfeld in de pijplijn zit, hebben we nog niet te zien gekregen. Maar voor de DS6 die we eveneens in onze glazen bol hadden zien opduiken - daar hebben de Fransen nu de eerste teasers voor gelost. Concrete informatie schittert door afwezigheid, maar dat weerhoudt ons er een gokje te plaatsen. Het gebruikte onderstel wordt dat van de C5. Dat kan probleemloos, gezien daar nog geen enkel DS-product op gebouwd wordt. De DS5 rust immers op de bodemplaat van de Picasso.

Voor een voorstelling mikken we op het Autosalon van Bejing. De Chinese consument heeft immers niet alleen een voorliefde voor grote wagens, maar in China wordt voor het DS-gamma ook een apart dealernet in het leven geroepen. Daar staat de DS-reeks binnenkort in een aparte toonzaal, met een eigen identiteit.