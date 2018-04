Citroen DS5 is luxe crossover

Door: BV

Tijdens een live te volgen presentatie heeft Citroën zojuist de nieuwe DS5 onthuld. Dat is een luxe crossover geworden die deze week zijn werelddebuut beleefd op het Autosalon van Shanghai.

De Fransen hebben duidelijk de ambitie om naast het succes met de kleine DS3 en de middenklasse DS4 ook voet aan wal te krijgen in het premiumsegment. Met de DS5, waarvan nu de eerste foto is vrijgegeven, moet dat lukken. Het eindresultaat heeft trekken die afgeleid zijn van de C-Sportlounge Concept uit 2005. Citroën omschrijft het product als verrassend, boeiend en verleidelijk.

De DS5 meet 4,52m in de lengte en 1,85m in de breedte. Afmetingen waarbij het uitzonderlijk ruime interieur dat de constructeur belooft geen dode letter hoeven te blijven. Er is comfortabel plaats voor vijf volwassenen en nog eens 465l bagage. Sfeervolle LED-verlichting inclusief hoogwaardige hout- en leersoorten sieren de binneninrichting. Voor een panoramisch uitzicht monteert Citroën naar wens drie dakramen en zaken als een grootlichtassistent, camera´s, head up display en diverse elektronische veiligheidssystemen zijn standaard dan wel optioneel leverbaar.

Met de komst van de DS5 introduceert Citroën tevens zijn eerste hybride. De auto maakt gebruik van het HYbrid4-systeem dat we kennen uit de Peugeot 3008 HYbrid. In de DS5 werken een HDi dieselmotor en een elektromotor samen om een totaal vermogen van 200pk op te wekken. De voorwielen worden daarbij aangedreven door de dieselmotor terwijl de achterwielen door de elektromotor van kracht worden voorzien. Over korte afstanden kan de DS5 elektrisch gereden worden en wanneer nodig kan vierwielaandrijving het weggedrag (letterlijk) een duw in de rug geven. En uiteraard springt het model zuinig met brandstof om. De CO2-uitstoot bedraagt amper 99gr/km.

De DS5 wordt eind dit jaar leverbaar. Niet alleen in Europa, maar onder meer ook in China. Citroën zal meer details en beelden vrijgeven naarmate de marktintroductie nadert.